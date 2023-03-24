Рогов заявил, что ВСУ готовят наступление в районе Орехова Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские войска готовят прорыв линии фронта в районе города Орехов в Запорожской области и могут начать наступление в ближайшие дни. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем", – приводит его слова РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что если судить по темпам переброски и усилению группировки украинских войск, наступление может начаться в ближайшие дни. Он заявил, что в Запорожской области готовы встретить противника во всеоружии.

Ранее Рогов назвал причину попыток наступления ВСУ на запорожском направлении. Он заявил, что Запад оказывает давление на Киев, требуя продемонстрировать успехи на поле боя.

Он также рассказывал, что ВСУ ведут разведку боем в Пологовском районе в Запорожской области.

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