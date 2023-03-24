Российский военный заявил о попытках ВСУ высадиться на левобережье Днепра

Фото: AP/TAСС/Kirsty Wigglesworth

Пулеметчик бригады береговой охраны ВС РФ рассказал о безуспешных попытках Вооруженных сил Украины высадиться на левобережье Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный заявил, что диверсанты ВСУ каждую неделю совершают по две-три безуспешные попытки прорваться на моторных лодках на острова Большой Потемкин, Белогрудый и Круглик.

"Попытки прорыва противник осуществляет небольшими группами 15–20 человек, на лодках они подходят к островам, а потом направляются на левый берег", – рассказал он.

По словам военного, в последний раз группа украинских диверсантов состояла из 16 человек на четырех моторных лодках. Пулеметчик рассказал, что все они хорошо экипированы и одеты в форму образца НАТО.

Военный отметил, что противника выявляют с помощью дронов, а затем точки, где пытается скрыться противник, накрывают огнем минометов и артиллерии.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ сорвали попытку высадки диверсантов ВСУ на левобережье Днепра. Российские десантники и мотострелковые войска заняли подготовленные позиции и огнем ликвидировали приближавшуюся к берегу группу.

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