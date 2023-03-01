09:24Политика
В ЛНР заявили, что ВСУ привлекают подростков к выполнению боевых задач
Фото: ТАСС/EPA/ADAM VAUGHAN
Украинские военные привлекают несовершеннолетних к боевым действиям на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.
"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие автобуса с молодыми людьми (около 30 человек), не достигших совершеннолетия. Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон "Айдар" для оказания помощи в ведении боевых действий", – сказал он.
По словам Марочко, многие подростки ранее участвовали в деятельности молодежного движения националистов и проходили обучение в детских лагерях террористической и экстремистской направленности.
Ранее Марочко сообщил, что украинская сторона перебрасывает вооружение, технику и личный состав в населенный пункт Часов Яр в районе Артемовска. По его словам, личный состав прошел обучение в странах Европы на полигонах Североатлантического альянса.
В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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