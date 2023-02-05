В Херсонской области дети подорвались на расставленных ВСУ минах

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На беспорядочно расставленных украинскими войсками минах в Снигиревском районе Херсонской области подорвались дети. Об этом РИА Новости сообщил глава российской администрации района Юрий Барбашов.

Он сообщил, что ВСУ минируют проселочные дороги, по которым потом передвигаются и подрываются мирные жители. Недавно на одной из таких мин подорвались дети, пострадала целая семья.

"То есть передвигаться по проселочным дорогам просто невозможно, просто опасно", – добавил глава Снигиревского района.

По его словам, с аналогичной проблемой ранее сталкивались в ЛНР, когда украинские подразделения продавали друг другу карты минирования.

Ранее Юрий Барбашов сообщил о том, что ВСУ делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками. По его словам, украинские военные в нарушение международного гуманитарного права маскируются под мирных граждан и размещают свои подразделения в жилых домах. Склады с боеприпасами солдаты ВСУ устраивают в местных гаражах.

До этого сообщалось, что более 40% всей украинской территории заминировано в связи с боевыми действиями. Так, по данным аналитиков, территория Украины на данный момент является самой заминированной в мире.

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