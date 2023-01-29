Свыше 40% всей территории Украины заминировано – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 40% всей украинской территории заминировано в связи с боевыми действиями. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на экспертов.

По данным аналитиков, территория Украины на данный момент является самой заминированной в мире.

"Загрязнение (минами. – Прим. ред.) огромно. Это даже нельзя сравнить с Сирией или Афганистаном", – поделилась представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон.

Она добавила, что на украинской территории можно отследить противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки и многие другие. По данным организации, с 24 февраля прошлого года по 10 января текущего на Украине от мин травмы получили не менее 611 человек. А с 2014 года по 2020 год в государстве отметили 1,1 тысячи таких инцидентов.

Темплтон также подчеркнула, что на устранение всех мин потребуются многие годы.

Ранее силовые структуры Запорожской области заявили, что крупный тайник с оружием обнаружен в доме украинского казачьего генерала в Энергодаре. По данным правоохранительных органов, украинский генерал обустроил у себя дома схрон с оружием.

Саперы Росгвардии уничтожили два крупных оружейных тайника в ЛНР

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