Ручную гранату нашли рядом с детским садом на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Предмет, похожий на ручную гранату, обнаружили во дворе жилого дома в непосредственной близости от детского сада на Череповецкой улице на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На Череповецкой улице, недалеко от жилого дома № 6 и детского сада, обнаружена, предварительно, ручная граната. Специалисты оцепили территорию", – сказал представитель служб.

Он отметил, что подозрительный предмет будет изъят и отправлен на экспертизу, которая установит, представляет ли он опасность.

Ранее неизвестные сообщили о минировании Останкинской телебашни в Москве. На место прибыли сотрудники МЧС, которые проверили здание на предмет наличия взрывных устройств. По итогам проверки угроза не подтвердилась.

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