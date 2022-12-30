Неизвестные сообщили о "минировании" Останкинской телебашни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестные сообщили о якобы минировании Останкинской телебашни в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что к настоящему моменту на место уже прибыли сотрудники МЧС. Они проверяют здание на предмет наличия взрывных устройств.

В минувший вторник в правоохранительные органы поступало анонимное сообщение об угрозе взрывов в зданиях Верховного и апелляционных судов. Оба здания также были проверены специалистами.

А до этого из-за сообщения о "минировании" эвакуировать пришлось посетителей Московского международного Дома музыки.



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