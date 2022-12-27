Суды в Москве начали проверять из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты проверяют здания Верховного и апелляционных судов в Москве из-за поступившего сообщения о минировании. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на полицию.

"На сайт Верховного и апелляционных судов столицы поступила анонимная информация об угрозе взрыва. Службами города проводятся проверки", – рассказали правоохранители.

Однако в полиции не сообщили, проводится ли в настоящий момент эвакуация людей.

Ранее сообщалось, что преподавателей и студентов Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали с территории вуза. Это произошло из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.

До этого на севере Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Речной", расположенного недалеко от станции метро "Речной вокзал". В ТЦ на улице Фестивальной поступило сообщение о минировании.

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