Московский международный Дом музыки эвакуировали из-за сообщения о минировании

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Людей пришлось оперативно эвакуировать из здания Московского международного Дома музыки после поступившей угрозы минирования. В учреждении отметили, что в настоящее время специалисты проводят проверку.

"В Дом музыки поступило сообщение о минировании. В настоящий момент зрители эвакуированы. Соответствующими службами ведется проверка всего здания на наличие взрывчатых веществ", – передает РИА Новости слова представителя учреждения.

Ранее сообщалось, что преподавателей и студентов Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали с территории вуза. Это произошло из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.

До этого на севере Москвы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра "Речной", расположенного недалеко от станции метро "Речной вокзал". В ТЦ на улице Фестивальной поступило сообщение о минировании.

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