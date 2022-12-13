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20:54

Происшествия

Посетителей ТЦ "Мега Теплый Стан" эвакуируют

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Эвакуацию объявили в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве. Об этом Москве 24 рассказали очевидцы.

В здании работает оповещение об эвакуации. Причины на данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что преподавателей и студентов Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали с территории вуза. Это произошло из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.

Видео: Москва 24

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