20:54Происшествия
Посетителей ТЦ "Мега Теплый Стан" эвакуируют
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Эвакуацию объявили в торговом центре "Мега Теплый Стан" в Москве. Об этом Москве 24 рассказали очевидцы.
В здании работает оповещение об эвакуации. Причины на данный момент неизвестны.
Ранее сообщалось, что преподавателей и студентов Российского химико-технологического университета имени Менделеева эвакуировали с территории вуза. Это произошло из-за угрозы взрыва. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях университета.
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