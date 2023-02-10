14:44Политика
Бойцы ВС РФ сорвали попытку высадки диверсантов ВСУ на левобережье Днепра
Фото: TACC/Сергей Савостьянов
Бойцы российских Вооруженных сил с помощь БПЛА обнаружили и предотвратили попытку высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Левобережье охраняли российские десантники и мотострелковые войска.
"Посредством связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона", – говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что после обнаружения диверсантов российские бойцы заняли подготовленные позиции и огнем ликвидировали приближавшуюся к берегу группу.
Ранее десантники ВС РФ ликвидировали в ЛНР команду бойцов украинской стороны, которые попытались прорваться в тыл российских войск.
Командир подразделения заявил, что группа из семи солдат ВСУ хотела обойти наступающие парашютно-десантные роты с левого фланга. Впоследствии их обнаружили и по ним открыли огонь.
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