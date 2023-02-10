Бойцы ВС РФ сорвали попытку высадки диверсантов ВСУ на левобережье Днепра

Фото: TACC/Сергей Савостьянов

Бойцы российских Вооруженных сил с помощь БПЛА обнаружили и предотвратили попытку высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Левобережье охраняли российские десантники и мотострелковые войска.

"Посредством связи координаты места возможной их высадки были переданы на командный пункт батальона", – говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что после обнаружения диверсантов российские бойцы заняли подготовленные позиции и огнем ликвидировали приближавшуюся к берегу группу.

Ранее десантники ВС РФ ликвидировали в ЛНР команду бойцов украинской стороны, которые попытались прорваться в тыл российских войск.

Командир подразделения заявил, что группа из семи солдат ВСУ хотела обойти наступающие парашютно-десантные роты с левого фланга. Впоследствии их обнаружили и по ним открыли огонь.

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