Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск намерением выиграть время до получения новых партий вооружения. Об этом политик сообщил изданию Der Spiegel.

"Мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия, для того чтобы наша армия была усилена", – отметил он.

Вместе с тем Зеленский заявил, что спецслужбы Украины не согласны с заявлениями западных экспертов, которые считают, что Артемовск не несет стратегического значения. В настоящее время в регионе идут ожесточенные бои.

Ранее СМИ сообщили, что представители американской и европейской властей советовали Киеву растянуть время и дождаться поставок обещанных танков для наступления весной. На нынешнем этапе Украине рекомендовали пожертвовать Артемовском.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун до этого сообщил о больших потерях ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, потери украинской армии несоизмеримы с ранее поставленными задачами. В связи с этим в украинском Генштабе рассматривают возможность отхода.



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