17:30Политика
Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск
Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил нежелание сдавать Артемовск намерением выиграть время до получения новых партий вооружения. Об этом политик сообщил изданию Der Spiegel.
"Мы в настоящее время приобретаем время для поставок оружия, для того чтобы наша армия была усилена", – отметил он.
Вместе с тем Зеленский заявил, что спецслужбы Украины не согласны с заявлениями западных экспертов, которые считают, что Артемовск не несет стратегического значения. В настоящее время в регионе идут ожесточенные бои.
Ранее СМИ сообщили, что представители американской и европейской властей советовали Киеву растянуть время и дождаться поставок обещанных танков для наступления весной. На нынешнем этапе Украине рекомендовали пожертвовать Артемовском.
Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун до этого сообщил о больших потерях ВСУ в боях за Артемовск. По его словам, потери украинской армии несоизмеримы с ранее поставленными задачами. В связи с этим в украинском Генштабе рассматривают возможность отхода.
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