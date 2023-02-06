06 февраля, 23:16Политика
Российская армия контролирует более трети Артемовска – украинский офицер
Фото: Минобороны РФ
Силы ВС РФ заняли больше трети города Артемовск. Об этом со ссылкой на слова украинского офицера Ярославского сообщает РИА Новости.
"Россияне заняли больше трети Бахмута (Артемовска – прим. ред.). Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", – сказал Ярославский.
Офицер ВСУ также заявил о напряженной ситуации в городе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" укрепились в северной и восточной частях Артемовска. Он рассказал, что бои в восточной части города продолжаются, но бойцы ЧВК вытесняют противника.
До этого военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ использовали химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, последствиями у солдат были сильное головокружение, тошнота и рвота.
ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!