Российская армия контролирует более трети Артемовска – украинский офицер

Фото: Минобороны РФ

Силы ВС РФ заняли больше трети города Артемовск. Об этом со ссылкой на слова украинского офицера Ярославского сообщает РИА Новости.

"Россияне заняли больше трети Бахмута (Артемовска – прим. ред.). Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет", – сказал Ярославский.

Офицер ВСУ также заявил о напряженной ситуации в городе.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ЧВК "Вагнер" укрепились в северной и восточной частях Артемовска. Он рассказал, что бои в восточной части города продолжаются, но бойцы ЧВК вытесняют противника.

До этого военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ использовали химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. По его словам, последствиями у солдат были сильное головокружение, тошнота и рвота.

ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска

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