СК РФ расследует факты использования ВСУ химического оружия

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Следователи расследуют факты применения Вооруженными силами Украины химического оружия в направлении Соледара и Артемовска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В рамках следствия будут установлены обстоятельства произошедшего. Следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что ВСУ применяли химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Последствиями стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.

Гагин добавил, что это не первый случай применения Киевом химического оружия. По его словам, Украина не скрывает наличие и использование запрещенных инструментов вооружения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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