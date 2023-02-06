Пушилин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ЧВК "Вагнер" закрепились в северной и восточной частях Артемовска. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в восточной части города продолжаются бои. Однако, уточнил Пушилин, бойцы ЧВК продолжают со своих закрепленных позиций вытеснять противника.

Ранее военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях. Последствиями стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.

Гагин добавил, что это не первый случай применения Киевом химического оружия. По его словам, Украина не скрывает наличие и использование запрещенных инструментов вооружения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВСУ несут большие потери во время боев под Артемовском

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