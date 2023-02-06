В Народной милиции ЛНР рассказали о дезертирстве украинских военных у Кременной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Случаи дезертирства отмечаются в подразделениях ВСУ, воюющих в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике, на фоне наступления Вооруженных сил РФ, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населенного пункта Кременная отмечено самовольное оставление позиций украинскими военнослужащими. В ходе активных освободительных действий наши военнослужащие отмечают на кременском направлении низкий уровень морально-психологического состояния в рядах вооруженных формирований Украины", – приводит его слова РИА Новости.

Марочко отметил, что некоторые украинские военнослужащие покидают оборонительные рубежи, не пытаясь оказать какое-либо сопротивление. При этом националистические формирования, задействованные для сдерживания армейских подразделений, не справляются с этой задачей.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Он рассказал, что ВС РФ закрепились на восточных рубежах, а артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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