Киев хочет подорвать диспансеры и больницу в Краматорске – Минобороны РФ

Фото: ТАСС/AP/Petros Giannakouris

Министерство обороны РФ предупредило о провокациях, которые готовит Киев, чтобы обвинить российскую армию в ударах по объектам социальной инфраструктуры. По информации ведомства, украинские силы намерены подорвать диспансеры и больницу в Краматорске.

"Украинские спецслужбы намерены в ближайшее время осуществить масштабную провокацию для обвинения России в совершении якобы "военных преступлений", – отмечается в публикации.

Речь идет о следующих медучреждениях:

наркологическом и онкологическом диспансерах на улице Алексея Тихого, дом № 31;

первой городской больнице на улице Алексея Тихого, дом № 17.

Отмечается, что в город уже прибыли представители западных СМИ, которые должны обеспечить распространение ложной информации.

В Минобороны обратили внимание на то, что персонал медицинских учреждений в настоящее время эвакуирован.

Киев проводит подобные провокации, чтобы добиться ускоренных поставок западного оружия, добавили в ведомстве.

28 января украинская сторона обстреляла из HIMARS медучреждение в поселке Новоайдар в ЛНР. В СК РФ заявили, что в результате удара скончались 14 человек, еще 24 получили ранения разной степени тяжести.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью пациентов после атаки ВСУ по зданию районной больницы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили еще два снаряда из РСЗО HIMARS по ЛНР

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