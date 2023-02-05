Семь мирных жителей пострадали в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Представительство ЛНР в СЦКК сообщило о семи пострадавших мирных гражданах в результате очередного обстрела Кременной со стороны украинских сил. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"В результате обстрела населенного пункта Кременная с применением артиллерийского орудия 155 миллиметров (четыре снаряда) ранения получили семь мирных жителей, а также повреждены девять жилых домов", – отмечается в публикации.

Ранее пленный украинский солдат сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР. Семь человек, в том числе трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу военного командования.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Еще одного погибшего обнаружили под завалами разрушенного при обстреле дома в Донецке

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