Пленный солдат ВСУ признался в убийстве гражданских в ДНР

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Пленный украинский солдат Вячеслав Симбирский сознался в убийстве девяти гражданских в Волновахском районе ДНР в марте прошлого года. Семь человек, в том числе трех женщин, он убил выстрелом из гранатомета по жилому дому по приказу военного командования. Об этом он рассказал РИА Новости.

В марте 2022 года в селе Новопетряковка Волновахского района ДНР колонна ВСУ, в составе которой он был, столкнулась с российской колонной. В бою украинские военнослужащие потерпели поражение и принялись отступать. По словам пленного солдата, две БМП оставались на прикрытии – они стреляли по жилым домам.

"Пока мы убегали, выбежали двое гражданских на дорогу, по которой мы бежали. Я с испуга выпустил по ним очередь – двое мужчин. Я не знаю, почему они выбежали на дорогу", – добавил он.

После отступления, по словам пленного, его подразделение рассредоточилось по селу, а взвод Симбирского обосновался в одном из центральных домов и устроил там наблюдательный пункт. Затем по приказу капитана ВСУ с позывным Мастиф Симбирский с еще несколькими солдатами начал разводить подкрепление из числа мобилизованных по селу. По его словам, капитан приказал занять дом в конце жилполосы. Как заверил капитан, внутри него не должно было быть гражданских.

Когда солдаты начали подходить к дому, они увидели движение внутри него. Через некоторое время они приняли решение: по словам пленного, ему приказали выстрелить по дому из РПГ-7. Он сделал два выстрела, после чего украинские солдаты подошли к дому и увидели внутри семь тел.

"По одежде было видно, что это гражданские. Детей не было, были взрослые люди, три женщины и четыре мужчины", – рассказал военнопленный.

Украинские военные пробыли в этом доме двое суток, после чего вернулись в изначально занятый дом в центре села. Командование, по словам пленного, никак не отреагировало на сообщение об убийстве гражданских.

Ранее пленный срочник ВСУ рассказал о том, как группа украинских солдат, которая проходила обучение в Британии, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском. Он рассказал, что их обучали на военно-учебной базе Воркоп, где они проходили курс молодого бойца и изучали базовые военные вещи.

Советник врио главы ДНР сообщил, что российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. По его словам, в настоящий момент российские вооруженные силы закрепились на восточных рубежах, а артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

Два элитных офицера ВСУ перешли на сторону России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!