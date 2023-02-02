Группа обученных в Британии солдат ВСУ сдалась после первых минут боя – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Группа солдат ВСУ, которая проходила обучение в Британии, сдалась в плен после 20 минут первого боя под Святогорском. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из пленных, срочника ВСУ.

Он рассказал, что их обучали на военно-учебной базе Воркоп, где они проходили курс молодого бойца и изучали базовые военные вещи.

Пленный солдат ВСУ уточнил, что его призвали по повестке из военкомата. В Великобританию его отправили в июне прошлого года, обучение длилось 21 день. Затем они вернулись на Украину, в Житомир, и проходили там боевое слаживание.

"Затем поехали в Святогорск, где проживали на туристической базе в течение четырех дней, и после этого выехали на позиции, где мы пробыли месяц перед пленом. У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались", – добавил он.

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