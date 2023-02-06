12:20Политика
В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия на артемовском направлении
Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на соледарском и артемовском направлениях в ДНР применили химическое оружие. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия", – цитирует его ТАСС.
Гагин добавил, что последствиями применения химоружия со стороны ВСУ стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.
Случай применения химоружия со стороны украинской армии стал не первым, уточнил врио главы ДНР. При этом ВСУ не скрывают наличие и использование запрещенных инструментов вооружения, несмотря на правила Женевской конвенции.
Ранее посольство РФ в Великобритании предупредило Россию о возможной подготовке ВСУ к применению химического оружия в спецоперации на Украине.
В диппредставительстве пояснили, что подобный вывод был сделан после просмотра видеозаписи, на которой украинские военные работают с газовыми баллонами с надписью "ОБ", что означает "отравляющие боеприпасы".
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