В ДНР сообщили о применении ВСУ химоружия на артемовском направлении

Фото: ТАСС/Kostiantyn Liberov/АР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на соледарском и артемовском направлениях в ДНР применили химическое оружие. Об этом сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"На разных участках фронта, преимущественно на соледарском и артемовском участках, были сообщения от командиров подразделений о применении украинской стороной химического оружия", – цитирует его ТАСС.

Гагин добавил, что последствиями применения химоружия со стороны ВСУ стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.

Случай применения химоружия со стороны украинской армии стал не первым, уточнил врио главы ДНР. При этом ВСУ не скрывают наличие и использование запрещенных инструментов вооружения, несмотря на правила Женевской конвенции.

Ранее посольство РФ в Великобритании предупредило Россию о возможной подготовке ВСУ к применению химического оружия в спецоперации на Украине.

В диппредставительстве пояснили, что подобный вывод был сделан после просмотра видеозаписи, на которой украинские военные работают с газовыми баллонами с надписью "ОБ", что означает "отравляющие боеприпасы".



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