13:48Политика
Песков прокомментировал информацию о применении Киевом химического оружия
Фото: kremlin.ru
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает информацией о применении Украиной химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
О применении Вооруженными силами Украины химического оружия под Артемовском и Угледаром рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, такое оружие вызывает недомогание у российских военнослужащих. Он уточнил, что соответствующие жалобы поступают минимум три недели.
"Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", – отметил Пушилин.
Песков, в свою очередь, отметил, что если Владимиру Путину и докладывали об этом, то по линии военных. Поэтому, уточнил пресс-секретарь, за деталями стоит обратиться в министерство обороны России.
Ранее о применении ВСУ химического оружия рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. Последствиями такого метода стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Женщина погибла после очередного обстрела ВСУ в Донецке
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