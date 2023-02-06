Песков прокомментировал информацию о применении Киевом химического оружия

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не располагает информацией о применении Украиной химического оружия. Об этом сообщает РИА Новости.



О применении Вооруженными силами Украины химического оружия под Артемовском и Угледаром рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, такое оружие вызывает недомогание у российских военнослужащих. Он уточнил, что соответствующие жалобы поступают минимум три недели.

"Сбрасывают с беспилотников по расположениям наших подразделений", – отметил Пушилин.

Песков, в свою очередь, отметил, что если Владимиру Путину и докладывали об этом, то по линии военных. Поэтому, уточнил пресс-секретарь, за деталями стоит обратиться в министерство обороны России.

Ранее о применении ВСУ химического оружия рассказал военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. Последствиями такого метода стали тошнота, рвота и сильное головокружение у солдат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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