ВС РФ заняли несколько улиц Артемовска

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Подразделения ВС РФ и ЧВК "Вагнер" ведут бои в городской черте Артемовска, российским силам уже удалось занять несколько улиц. Об этом сообщил командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.

"ЧВК "Вагнер" и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, обняв его с правой стороны и заняв уже несколько улиц", – заявил он в эфире "Соловьев Live".

Алаудинов отметил, что российские военные также продвигаются к трассе Артемовск – Константиновка. Он пояснил, что эта дорога является единственным путем сообщения заблокированных в городе украинских подразделений с тылом.

Ранее газета The New York Times сообщила о значительных потерях ВСУ под Артемовском. По информации издания, прифронтовые украинские госпитали переполнены ранеными и их поток не прекращается. Полностью забитым оказался и один из моргов.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ продолжили выбивать бойцов ВСУ из южных, восточных и северных районов Артемовска

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