На Украине признали серьезные потери ВСУ под Артемовском

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Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в боях под Артемовском, поэтому в ближайшее время могут отступить из города. Об этом в беседе с украинским изданием Politeka заявил генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун.

"Те потери, которые мы там несем, они несоизмеримы с теми задачами, которые мы ставили", – отметил он.

По его словам, в украинском Генштабе давно рассматривают возможность отхода из города, а соответствующее решение может быть принято в ближайшее время. При этом Ягун уверен, что отступление станет для ВСУ стратегической неудачей, поскольку придется отдать некоторые высоты.

Ранее о значительных потерях ВСУ под Артемовском писала газета The New York Times. По данным издания, прифронтовые украинские госпитали переполнены ранеными и поток последних не прекращается, полностью забитым оказался и один из моргов.

Как до этого сообщал врио главы ДНР Денис Пушилин, подразделения ЧВК "Вагнер" укрепились в северной и восточной частях Артемовска. По его словам, бои в восточной части города продолжаются, но бойцы ЧВК вытесняют противника.



ВСУ несут большие потери во время боев под Артемовском

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