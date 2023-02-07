Арестович предрек Украине "корейский сценарий"

Фото: Минобороны РФ

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что Украина может повторить "корейский сценарий". Об этом сообщает РИА Новости.

"Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями", – заявил он.

Ранее Арестович предупредил, что ВСУ в ближайшие месяцы ожидают неприятности, так как численность и мощь российской армии заметно выросли. По его мнению, украинские войска не смогут избежать "кровавой драки", а ситуация в зоне спецоперации будет похожа на ту, что была в мае-июне 2022 года.

До этого Арестович поделился мнением, что Украина не может одержать победу в конфликте. Об этом он заявил после ухода с должности, отметив, что может говорить что угодно как неофициальное лицо.

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