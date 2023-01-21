Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович допустил возможное поражение Украины

Фото: телеграм-канал Arestovich / Official

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина может не одержать победу в конфликте с участием России, передает РИА Новости.

"Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже", – заявил Арестович.

По мнению экс-советника, на Украине началась борьба за власть, способная в кратчайшие сроки привести к поражению. Он также отметил, что Зеленскому стоит прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о возможном скором исчезновении Украины.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович подал в отставку 17 января в связи со скандальным высказыванием о падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске. В офисе Зеленского отставку советника приняли.

Арестович сообщил об уходе с поста советника офиса президента Украины

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