Политолог назвал причины отставки Арестовича

Фото: телеграм-канал Arestovich/Official

Причиной отставки советника офиса президента Украины Алексея Арестовича стало начало им самостоятельной политической карьеры, в то время как команда украинского лидера Владимира Зеленского готовится к периоду после него, считает политолог Марат Баширов. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Все понимают, что рейтинги Зеленского и его партии "Слуга народа" очень низкие. Соответственно, Арестович готовится к следующим парламентским выборам, я думаю, что будет создана его партия в союзе с какими-то другими людьми. Самое главное, что Алексей Арестович – человек, который курируется британскими спецслужбами, поэтому он достаточно защищен с точки зрения ведения политической деятельности от давления Зеленского", – отметил он.

По словам эксперта, Арестович не пропадет из информационного поля, он будет критично освещать действия украинской власти и ВСУ.

"Но еще нужно отметить, что это тот человек, который в России признается достаточно умеренным украинским политиком, поэтому его деятельность будет освещаться и здесь", – добавил Баширов.

Ранее Арестович сообщил, что подал в отставку с поста советника офиса президента Украины. По его словам, таким образом он продемонстрировал пример принципиального поведения после допущенной им ошибки в ситуации с подрывом жилого дома в Днепропетровске.

Арестович назвал причиной ЧП в Днепропетровске работу украинских систем противовоздушной обороны, которые сбили ракету, в дальнейшем упавшую на жилой дом. После этого в адрес советника офиса Зеленского последовала критика.

Позже он принес извинения за допущенную ошибку и заявил, что полученная в его адрес критика несопоставима с последствиями его высказываний. Шквал негативной реакции Арестович назвал работой украинской оппозиции, желающей завоевать авторитет в преддверии выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать отставку Арестовича. Представитель Кремля призвал не комментировать служебные назначения Украины, а заниматься делами России.



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