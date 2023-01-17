Президент Вьетнама ушел в отставку

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Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук покинул пост главы государства. Об этом пишет VnExpress.

Как отмечает издание, отставку вьетнамского лидера утвердил Центральный комитет Коммунистической партии страны. Уточняется, что его уход связан с коррупционным скандалом в правительстве.

"Президент был ответственен за то, что несколько чиновников, в том числе два вице-премьера и три министра, допустили нарушения, повлекшие тяжелые последствия", – отмечается в материале.

Два заместителя председателя правительства также вынуждены были покинуть свои посты. Отмечается, что двух министров и еще нескольких служащих обвинили в уголовном преступлении.

Ранее стало известно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку. Он отправил спикеру парламента письмо по электронной почте после приземления в Сингапуре, куда он прибыл с Мальдивских островов. До этого он назначил исполняющим обязанности главы государства премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

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