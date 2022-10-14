Глава Минфина Великобритании ушел в отставку

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Глава британского Минфина Квази Квартенг покинул должность через 38 дней после назначения. Об этом он сообщил в Twitter.

"Вы попросили меня освободить должность канцлера казначейства в вашем правительстве, и я это делаю", – написал политик в письме премьер-министру Великобритании Лиз Трасс, которое он опубликовал в соцсети.

По данным BBC, меньше Квартенга в должности главы британского Минфина проработал только Иэн Маклауд, который скончался спустя 30 дней после назначения в 1970 году.

Лиз Трасс назначила новый кабинет министров 6 сентября. Главой МИД Великобритании стал министр образования Джеймс Клеверли, а пост главы финведомства, который считается вторым по значимости в табели о рангах британского правительства, получил Квази Квартенг.

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