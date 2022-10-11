Глава спецслужбы Британии оценил возможность применения РФ ядерного оружия на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Глава Управления правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг заявил, что не видит признаков подготовки применения Россией ядерного вооружения на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Судя по тому, как российская военная машина и президент [Владимир] Путин ведут эту войну, они остаются в рамках доктрины, которой, как мы понимаем, они (руководствуются), в том числе и для применения ядерного оружия. Я думаю, что мы бы увидели признаки, если бы они пошли по этому пути", – заявил эксперт.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия. Представитель МИД отметил, что ряд стран активно вводят в оборот ядерную риторику.

В конце сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной. Он также призвал НАТО не вмешиваться в конфликт, если Россия использует ядерное оружие на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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