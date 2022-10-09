Если РФ применит ядерное оружие, Путин станет целью – экс-советник Белого дома

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Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон предупредил, что Владимир Путин станет законной целью в случае применения РФ ядерного оружия. Об этом сообщает CBS News.

"Он (Владимир Путин. – Прим. ред.) – центр принятия решений и контроля российской армии. То, что мы называем законная военная цель. Я думаю, хотя много других вещей мы можем также сделать, но он должен знать, что он среди списка наших целей на такой случай", – объяснил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что впервые после холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война. Он напомнил, что последний раз с "перспективой Армагеддона" Земля сталкивалась в 1962 году.

В нынешней эскалации американский лидер обвинил российское руководство.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет право применить ядерное оружие в строгом соответствии со своей государственной доктриной в случае такой необходимости.

Он также предостерег НАТО от попыток вмешательства в конфликт на Украине при применении ядерного оружия против ВСУ.



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