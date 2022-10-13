Карл III пошутил на первой аудиенции с Трасс

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Король Великобритании Карл III пошутил на первой еженедельной аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс, сообщает The Guardian.

Монарх встретил главу британского правительства словами "Вы снова здесь?" На опубликованных газетой кадрах Карл III и Трасс здороваются. После вежливого приветствия король хлопнул себя по бокам и шутливо воскликнул: "Значит, вы снова здесь? Боже, о Боже. Ну что ж…"

Преподаватель дипломатии в Оксфордском университете Дженнифер Кэссиди назвала эту сцену "политической неловкостью и непреднамеренной комедией".

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет в начале сентября. Согласно правилам престолонаследия, британская корона перешла к старшему сыну королевы Чарльзу.

Нового короля официально провозгласили главой Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии 11 сентября. Кроме того, губернатор Гибралтара Дэвид Стил провозгласил Карла III королем островного государства.

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