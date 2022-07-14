Президент Шри-Ланки подал в отставку – СМИ

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте после прилета с Мальдивских островов.

Ранее агентство France-Presse сообщило, что власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну. По данным СМИ, это необходимо, чтобы справиться с ситуацией в стране.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

