Президент Шри-Ланки подал в отставку – СМИ

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Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте после прилета с Мальдивских островов.
Ранее агентство France-Presse сообщило, что власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну. По данным СМИ, это необходимо, чтобы справиться с ситуацией в стране.
Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.
В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.
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