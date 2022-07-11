Президент Шри-Ланки официально известил премьера о намерении уйти в отставку – СМИ

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса официально известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о своем намерении уйти в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

9 июля спикер парламента Шри-Ланки Яла Абейвардена заявляла, что Раджапакса покинет должность 13 июля. Ранее в этот же день административный центр страны Коломбо охватили многотысячные протесты. Протестующие прорвали полицейское оцепление и захватили президентскую резиденцию.

В связи с кризисной ситуацией премьер-министр Викремесингхе выразил готовность покинуть свой пост и созвал экстренное заседание лидеров партий. Депутаты местного парламента призвали президента Готабайи Раджапаксы уйти в отставку.

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей в связи с происходящими в стране беспорядками.