В МИД РФ назвали внутренним делом происходящее в Шри-Ланке

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В министерстве иностранных дел России назвали последние события в Коломбо внутренним делом Шри-Ланки. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса", – заявили в министерстве.

В субботу, 9 июля, административный центр Шри-Ланки Коломбо охватили многотысячные протесты. Протестующие прорвали полицейское оцепление и захватили президентскую резиденцию.

В связи с кризисной ситуацией премьер-министр страны Ранил Викремесингхе выразил готовность покинуть свой пост и созвал экстренное заседание лидеров партий. Депутаты местного парламента призвали президента Готабайи Раджапаксы уйти в отставку.

Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей в связи с происходящими в стране беспорядками.