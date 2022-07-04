В Генпрокуратуре Узбекистана сообщили о 18 погибших в ходе беспорядков в Каракалпакстане

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Во время беспорядков в городе Нукус, столице Каракалпакии в составе Узбекистана, погибли 18 человек, заявил прокурор отдела Генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

"В Нукусе в результате массовых беспорядков 18 человек скончались от полученных тяжких травм", – цитирует его РИА Новости.

По данным пресс-секретаря Нацгвардии республики Даврона Джуманиязова, при протестах пострадали 243 человека, из которых 94 в настоящее время находятся в больницах.

Кроме того, 516 человек были задержаны во время беспорядков, однако многие уже отпущены на свободу.

Ранее в столице Каракалпакии городе Нукус после неправильного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация. По данным МВД страны, люди собрались на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакии.

Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка. Режим ЧП будет действовать в Каракалпакии с 00:01 3 июля до 00:00 2 августа.