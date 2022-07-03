В Минздраве Каракалпакстана заявили о тысячах пострадавших после протестов

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Тысяча пострадавших в результате протестов в городе Нукус – столице Каракалпакии в составе Узбекистана – госпитализированы в местные больницы, сообщил глава Минздрава автономии Султанбек Зияев.

"Тысячи раненых госпитализированы и проходят лечение. Им оказывается медицинская помощь", – приводит его слова издание Daryo.

Зияев отметил, что медучреждения города в настоящее время переполнены.

Ранее в столице Каракалпакии городе Нукус после неправильного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация. По данным МВД страны, люди собрались на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.

Позже президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакии.

Решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка. Режим ЧП будет действовать в Каракалпакии с 00:01 3 июля до 00:00 2 августа.