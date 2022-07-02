Президент Узбекистана ввел режим ЧП на территории Каракалпакии

02 июля, 21:45
Фото: kremlin.ru
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на территории Каракалпакии, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.
В своем телеграм-канале он уточнил, что решение принято в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, а также восстановления законности и правопорядка. Режим ЧП будет действовать в Каракалпакии с 00:01 3 июля до 00:00 2 августа.
Для жителей также будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00. Въезд и выезд из Каракалпакстана будут ограничены, все массовые мероприятия запрещены.
Накануне в столице Каракалпакии городе Нукус после неправильного толкования конституционных реформ прошла незаконная демонстрация. По данным МВД страны, люди собрались на территории центрального дехканского рынка. В настоящее время общественный порядок восстановлен.
Ранее президент Узбекистана анонсировал проведение конституционной реформы. В конце мая парламент создал конституционную комиссию по разработке поправок. В конце июня проект конституционного закона о поправках был внесен на рассмотрение в законодательную палату, после чего его одобрили в первом чтении и опубликовали для всенародного обсуждения.
Всенародное обсуждение проекта будет проходить до 4 июля включительно, после чего законопроект вынесут на референдум. Проектом закона предусматрено свыше 200 изменений в 64 статьи Конституции. В их числе – пункт о продлении срока полномочий лидера страны с пяти до семи лет, об отмене смертной казни, о запрете выдачи граждан другим странам.
Действующая Конституция Узбекистана была принята в 1992 году. Она включает 128 статей. За все время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.
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