В ГД предложили ограничить причастных к экстремизму в праве организовывать митинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Причастных к экстремизму лиц необходимо ограничить в возможности организовывать публичные мероприятия, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров. Соответствующее письмо направлено на имя генпрокурора Игоря Краснова, передает RT.

Федоров отметил, что лица, связанные непосредственно с экстремистскими организациями, теперь не могут в течение определенного срока участвовать в выборах в качестве кандидатов. Однако последние поправки в законодательство не запрещают им быть организаторами публичных мероприятий.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в пункт 2 статьи 5 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а именно включить граждан, причастных к экстремистским организациям и имеющих ограничения на участие в выборах в качестве кандидатов, в перечень лиц, которые не могут выступать организаторами публичных мероприятий", – сказано в обращении.

Ранее Евгений Федоров предложил запретить причастным к экстремизму совершать пожертвования в избирательные фонды. Сейчас такие пожертвования не могут делать граждане до 18 лет, иностранцы, а также лица без гражданства, анонимные жертвователи, НКО и СМИ, которые выполняют функцию иностранного агента.

