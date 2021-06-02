В Госдуме предложили ограничить работу иноагентов в периоды избирательных кампаний

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
НКО и СМИ, признанным иностранными агентами, необходимо запретить проведение социологических опросов во время избирательных кампаний. Письмо с таким предложением депутат Госдумы Евгений Федоров направил генеральному прокурору России Игорю Краснову. Копия имеется в распоряжении RT.
Он обратил внимание на то, что НКО и СМИ, являющиеся иноагентами, могут продолжать осуществлять политическую деятельность, в том числе проводить соцопросы в периоды избирательных кампаний в России. Вместе с тем получающие финансирование из зарубежных источников организации имеют возможность манипулировать общественным мнением, создавая ложное ощущение о поддержке того или иного кандидата.
"В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность ограничения права НКО и СМИ, признанных выполняющими функцию иностранного агента, проводить социологические опросы в периоды избирательных кампаний, связанные с уровнем поддержки участников выборов", – написал Федоров.
Также депутат вспомнил о ситуации на недавних президентских выборах в Белоруссии, где иноагенты пытались дестабилизировать ситуацию и занижали рейтинг действующего лидера.
Политик напомнил, что в реестр НКО, являющихся иностранными агентами в России, входят Фонд борьбы с коррупцией; Центр независимых социологических исследований; Аналитический центр Юрия Левады ("Левада-Центр"). Эти организации иногда проводили или проводят соцопросы на всевозможные темы, в том числе касающиеся политики.
Ранее прозвучала инициатива ограничить право работать в избирательных комиссиях причастным к экстремизму. До этого депутаты Госдумы приняли законопроект, ограничивающий право граждан, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах.
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