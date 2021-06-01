Причастным к экстремизму могут ограничить права работать в избирательных комиссиях

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В России необходимо рассмотреть возможность ограничить права работать в избирательных комиссиях причастным к экстремизму. С соответствующим предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма на имя председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Политолог напомнил, что в мае депутаты Госдумы приняли законопроект, ограничивающий право граждан, связанных с экстремистскими организациями, участвовать в выборах.

При этом данные лица не ограничены в праве быть членами избирательных комиссий.

"В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в избирательное законодательство в части ограничения лиц, связанных с экстремистскими организациями, в праве входить в составы избирательных комиссий на тот же период времени, на который они будут лишены права избираться на выборах", – говорится в обращении.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов.

Он будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.