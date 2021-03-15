В Госдуму внесли законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

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Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе данных.

Уточняется, что банк данных будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.

Согласно инициативе, утверждать порядок ведения и использования банка данных будет Минюст.

Ранее депутаты нижней палаты парламента приняли в первом чтении законопроект о блокировке информации с оправданием экстремизма и терроризма.

Согласно проекту закона, по решению генерального прокурора РФ или его заместителей

может быть ограничен доступ к информации, содержащей обоснование или оправдание экстремистской или террористической деятельности.