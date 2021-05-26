ГД приняла закон о запрете причастным к экстремизму участвовать в выборах

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете участия в выборах для граждан, которые были признаны причастными к деятельности экстремистских организаций. Соответствующее решение депутаты нижней палаты российского парламента приняли в ходе заседания.
Документ предусматривает временный запрет на участие в выборах всех уровней для руководителей и членов террористических и экстремистских организаций, а также граждан, финансировавших их.
Для руководства этот срок составит пять лет с момента вступления в силу решения суда о запрете деятельности подобной организации, а для рядовых членов – три года. Установить причастность участников должен суд, в отношении руководителей и их заместителей такая процедура не потребуется.
Кроме того, под причастностью к деятельности таких организаций понимается выражение им поддержки высказываниями, в том числе в интернете.
Первоначально авторы инициативы планировали ввести запрет только на участие в выборах в Госдуму, однако позже было принято решение распространить его на все выборные должности.
Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о создании специализированного банка данных экстремистских материалов. Он будет создан для проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, которые проводятся в рамках противодействия экстремистской деятельности, а также для организации профилактических мероприятий.
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