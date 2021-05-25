В Госдуме прокомментировали объявление встречи Путина и Байдена

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал решение о проведении встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

По его словам, это дает шанс на начало нормального диалога двух стран, но говорить о перезагрузке в отношениях пока рано.

"Решение о проведении встречи президентов России и США 16 июня в Женеве дает шанс на начало нормального диалога между двумя ведущими ядерными державами на планете", – сказал он.

Слуцкий добавил, что необходимо также обсудить вопросы стратегической стабильности, урегулирование региональных конфликтов и борьбу с коронавирусной инфекцией. По его словам, это те сферы, в которых Москва и Вашингтон могут и должны искать точки соприкосновения для сотрудничества.

"Поднимать уровень российско-американских отношений от крайне отрицательных значений необходимо прежде всего с точки зрения международной безопасности. Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров", – пояснил он.

Ранее стало известно, что саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоится в Женеве 16 июня.

Лидеры двух стран обсудят развитие двусторонних отношений, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов.