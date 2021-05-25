Законопроект о ежемесячной выплате россиянам планируют внести в Госдуму летом

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Законопроект о ежемесячной выплате россиянам в размере 10 тысяч рублей внесут в Госдуму летом. Об этом заявил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.
"Мы внесем этот законопроект летом этого года", – сказал он на пресс-конференции в ТАСС.
Суть инициативы состоит в том, что регулярные выплаты будут получать все граждане России.
Миронов также отметил, что рассматривать данный проект закона предстоит уже новому созыву Госдумы, который определится после выборов в сентябре.
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