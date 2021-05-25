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Москва 24

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Общество

25 мая, 23:47

Законопроект о ежемесячной выплате россиянам планируют внести в Госдуму летом

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Законопроект о ежемесячной выплате россиянам в размере 10 тысяч рублей внесут в Госдуму летом. Об этом заявил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Мы внесем этот законопроект летом этого года", – сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Суть инициативы состоит в том, что регулярные выплаты будут получать все граждане России.

Миронов также отметил, что рассматривать данный проект закона предстоит уже новому созыву Госдумы, который определится после выборов в сентябре.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил создать в РФ специальные магазины для малоимущих граждан, где будут продавать товары по сниженным ценам.

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