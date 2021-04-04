Минтруд изменил порядок начисления детских пособий

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С апреля 2021 года выплаты на детей от трех до семи лет будут начисляться опекунам. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Базовый размер выплаты равняется половине регионального прожиточного минимума", – уточнили в Минтруда.
Уточняется, что до этого при расчете среднедушевого дохода приемный ребенок не включался в состав семьи.
Ранее стало известно, что в России допустили необходимость увеличить продолжительность периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком, который бы засчитывался в страховой стаж при назначении пенсии родителям.
По нынешним правилам учитывается только период до достижения ребенком полутора лет.