В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала к полному запрету суррогатного материнства в России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Члены патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны", – говорится в сообщении.

Церковь настаивает на введении запрета на коммерческое суррогатное материнство. Кроме того, предлагается отказаться от рекламы данной процедуры. В РПЦ отметили, что нередко этой услугой пользуются иностранцы, а также одинокие мужчины и женщины.

В патриаршей комиссии также выразили готовность принять участие в судьбе семи детей, рожденных суррогатными матерями и проживающими в Доме ребенка в Санкт-Петербурге.

Ранее о запрете на суррогатное материнство с целью передачи детей иностранцам высказался председатель патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов. Священнослужитель выразил надежду на соответствующее распоряжение президента РФ.

