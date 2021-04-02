В РПЦ призвали запретить суррогатное материнство

Фото: depositphotos/iakovenko123
Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала к полному запрету суррогатного материнства в России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Члены патриаршей комиссии еще раз призывают как можно скорее рассмотреть вопрос о возможности полного запрета суррогатного материнства в России и в экстренном порядке принять законодательные меры, направленные на прекращение тяжких злоупотреблений, которые с ним связаны", – говорится в сообщении.
Церковь настаивает на введении запрета на коммерческое суррогатное материнство. Кроме того, предлагается отказаться от рекламы данной процедуры. В РПЦ отметили, что нередко этой услугой пользуются иностранцы, а также одинокие мужчины и женщины.
В патриаршей комиссии также выразили готовность принять участие в судьбе семи детей, рожденных суррогатными матерями и проживающими в Доме ребенка в Санкт-Петербурге.
Ранее о запрете на суррогатное материнство с целью передачи детей иностранцам высказался председатель патриаршей комиссии иерей Федор Лукьянов. Священнослужитель выразил надежду на соответствующее распоряжение президента РФ.
Иностранцам хотят запретить пользоваться услугами суррогатных матерей в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: