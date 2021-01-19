В ГД предложили запретить рекламу суррогатного материнства

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В Госдуме предложили ввести запрет на рекламу услуг в сфере суррогатного материнства, сообщает ТАСС.
Инициатива вошла в законопроект о предоставлении права прибегать к помощи суррогатных матерей только супружеским парам граждан РФ и лиц с видом на жительство в России.
В настоящий момент документ не был вынесен на рассмотрение нижней палаты парламента. В рамках законопроекта предполагается внести поправки в закон "О рекламе". Помимо запрета на рекламу суррогатного материнства, предлагается запретить рекламу услуг по прерыванию беременности.
"Повсеместная, доступная реклама суррогатного материнства не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности", – уточняют авторы законопроекта.
Они сделали акцент на аморальности рекламы, которая направлена на получение материальной выгоды от рождения ребенка. По мнению авторов инициативы, она позволяет открыто предлагать услуги по суррогатному материнству посредникам, которые получают выгоду с такой "торговли".
Ранее за запрет суррогатного материнства для иностранцев и одиноких граждан РФ выступила Общественная палата России. В организации подчеркнули, что данная сфера недостаточно регламентирована. Разработка новых мер, по мнению ОП, также диктуется случаями гибели детей и арестами по делам о торговле детьми.
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