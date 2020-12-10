В ГД хотят запретить передавать детей от суррогатных матерей иностранным семьям

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В Госдуме собираются подготовить законопроект, который запретит передавать детей от суррогатных матерей в иностранные семьи. Об этом сообщил вице-спикер палаты Петр Толстой в прямом эфире в Instagram.

"Работу по разработке соответствующих законодательных инициатив начнем в рабочей группе по защите семейных ценностей. Также в работе будет задействован комитет по безопасности и борьбе с коррупцией. Надеемся на поддержку", – отметил он.

Депутат заявил, что рождение детей за деньги на продажу иностранцам – это абсолютно позорное для России явление и его надо запретить.

Ранее за запрет суррогатного материнства для иностранцев и одиноких граждан РФ выступила Общественная палата. Также общественники предлагают запретить реализацию суррогатного материнства на коммерческой основе.