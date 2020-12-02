Общественники выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан России. Об этом сообщает газета "Известия".
Отмечается, что представители ОП намерены провести заседание с участием депутатов Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. На встрече планируется рассмотреть резолюцию, в числе положений которой есть запрет на коммерческую рекламу ЭКО.
Также общественники предлагают запретить реализацию суррогатного материнства на коммерческой основе.
Разработку новых мер регулирования сферы суррогатного материнства в ОП мотивировали недостаточной регламентированностью отрасли, а также случаями гибели детей и арестами по делам о торговле людьми.
"Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка", – заявил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.
По словам эксперта, суррогатное материнство необходимо включить в госпрограмму и назначить за нее ответственного. Земцов заявил, что для регулирования отрасли необходимо исключить из процесса вопросы коммерческой выгоды и торговли.
Некоторые специалисты призывают корректировать законодательство осторожно. Как считает председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар, чрезмерные запреты навредят репродуктивному туризму. Как следствие, государство недополучит доходы от иностранцев, приезжающих в страну ради медпроцедуры.
В октябре 2020 года заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что суррогатное материнство можно сравнить с эксплуатацией женщин. Он охарактеризовал процедуру как безнравственную.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: