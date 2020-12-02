Общественники выступили за запрет суррогатного материнства для иностранцев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Общественная палата предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких граждан России. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что представители ОП намерены провести заседание с участием депутатов Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. На встрече планируется рассмотреть резолюцию, в числе положений которой есть запрет на коммерческую рекламу ЭКО.

Также общественники предлагают запретить реализацию суррогатного материнства на коммерческой основе.

Разработку новых мер регулирования сферы суррогатного материнства в ОП мотивировали недостаточной регламентированностью отрасли, а также случаями гибели детей и арестами по делам о торговле людьми.

"Сейчас эта область совершенно не регулируется законом. В результате наносится ущерб здоровью как детей, так и женщин, которые вынашивают ребенка", – заявил член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Земцов.

По словам эксперта, суррогатное материнство необходимо включить в госпрограмму и назначить за нее ответственного. Земцов заявил, что для регулирования отрасли необходимо исключить из процесса вопросы коммерческой выгоды и торговли.

Некоторые специалисты призывают корректировать законодательство осторожно. Как считает председатель Общественного экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве, лидер движения "За права женщин России" Людмила Айвар, чрезмерные запреты навредят репродуктивному туризму. Как следствие, государство недополучит доходы от иностранцев, приезжающих в страну ради медпроцедуры.

В октябре 2020 года заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что суррогатное материнство можно сравнить с эксплуатацией женщин. Он охарактеризовал процедуру как безнравственную.

